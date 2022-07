Harde werk in heemtuin van Kampen beloond met eigen straatnaambord

Het mag dan het ‘Cor Nagelmaekerpad’ heten, wat hem betreft had het ook het ‘Benno ten Brinke’-pad of het ‘Jan Pol’-pad mogen heten: allemaal namen van medewerkers van de gemeente waarmee Cor Nagelmaeker (72) de afgelopen jaren heeft samengewerkt om de heemtuin tot leven te wekken. Of eigenlijk wéér tot leven te wekken, want het was al de derde keer in zijn leven dat hij betrokken was bij dit stukje ecologisch Kampen.