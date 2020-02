Hardleerse drankrijder en foute autoband: tientallen boetes bij controle in Noord-Overijssel

Agenten surveilleerden gistermiddag en -avond in de omgeving van Kampen, Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden en Steenwijk. Hier werden in totaal zo’n 20 boetes uitgeschreven voor onder meer het rijden zonder rijbewijs, een te hoge snelheid en het rijden met een band die niet meer aan de eisen voldeed.

Dubbele fout

Ook werden bestuurders gecontroleerd op drankgebruik. Uit de 35 blaastesten bleek dat één bestuurder in de fout was gegaan. En niet zo'n beetje ook. De man blies bij een tweede check op het politiebureau maar liefst vijf keer de toegestane score. Bovendien was zijn rijbewijs al ingevorderd in verband, omdat hij al eerder met drank op achter het stuur was gepakt. Dit keer werd daarom zijn auto in beslag genomen.