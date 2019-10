Hardlopen voor Temple-meisje als Emma (7) uit Kampen

Emma woont met haar ouders en zus in de wijk waar het hardloopevenement vandaag op het programma staat. Hoogstpersoonlijk luidt ze de bel bij de kidsrun. Misschien zegt ze ook nog wel iets in de microfoon van de wedstrijdleiding, maar of dat ook lukt is de vraag. Alles hangt af van hoe Emma zich om een uur 's middags voelt. Het kan zo maar zijn dat ze veel te moe is, na het zoveelste ziekenhuisbezoek op de dag en nacht ervoor. Extreme vermoeidheid hoort bij het Temple Syndroom. Swanita en Gijs Erisman, de ouders van Emma, weten er inmiddels alles van. Juist daar heeft hun kind het meeste last van. Vermoeidheid is niet het enige waar hun dochter mee moet dealen. Er is nog veel meer. Maar Emma is vooral Emma, benadrukken ze. ,,Een prachtig, mooi, klein mensje dat er mag zijn.’’