Hardnekkig probleem met camera's in binnenstad van Kampen

Kampen blijft worstelen met het cameratoezicht in de binnenstad. De kwaliteit van de beelden is al bijna een jaar lang wisselend. De oplossing wordt nu gezocht in het leggen van een straalverbinding.

Zo'n sterkere verbinding moet ervoor zorgen dat de beelden uiteindelijk beter in Zwolle komen. In de horecanacht worden de beelden daar live bekeken. De rest van de week worden de beelden opgenomen. ,,Er zijn offertes opgevraagd voor de mogelijkheden, de kosten en wie daarvoor uiteindelijk primair verantwoordelijk is", aldus burgemeester Bort Koelewijn.

Toeval

Volgens Koelewijn zijn de beelden soms scherp, en soms niet. ,,Het is van het toeval afhankelijk", zegt de burgemeester. Volgens hem worden de beelden wekelijks uitgekeken, maar zijn ze deels bruikbaar. ,,Preventief optreden is mogelijk, omdat we zien wanneer ergens samenscholing of een relletje is", weet Koelewijn. ,,Maar de kwaliteit bij inzoomen voor bewijs of gezichtsherkenning kan beter.”