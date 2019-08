Havens Kampen lijken meewind te hebben door nieuwe vaarroute Reevediep

Voor het antwoord op die vraag is het, nu de vakantie net goed en wel begonnen is, eigenlijk nog een beetje te vroeg, vindt havenmeester Meindert Luttjeboer. De havenmeester van W.S.V Bovenhaven, de eerste haven op de vaarroute vanaf het Drontermeer, wacht liever nog even met een conclusie trekken tot na het seizoen. ,,Maar het lijkt voor ons positief, zeg ik voorzichtig. Wij hebben tot nu toe niet te klagen, afgelopen week lagen er op een avond zo'n 15 á 18 boten in de haven. We zien dat er veel vaarbewegingen zijn op het water, en veel mensen geven aan dat ze het mooi vinden.’’ Maar of er daadwerkelijk meer passanten aanleggen voor een nacht in de haven dan voor de opening, die balans wordt pas aan het einde van het seizoen opgemaakt.