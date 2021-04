Heel Kampen gaat massaal aan de bingo: 20.000 boekjes, 15 camera’s en maximaal 5000 spelers

Onderzoek naar oorzaak brand in de Oudestraat in Kampen bijna klaar: aangehou­den bewoner weer vrij maar nog wel verdachte

11 april Het onderzoek naar de oorzaak van de brand die op zondag 7 maart uitbrak in een woning in de Oudestraat in Kampen, is zo goed als klaar. Over de uitkomsten van het onderzoek laat de politie op dit moment verder niks los. ,,Over wat het onderzoek heeft uitgewezen, doen we op dit moment verder geen mededelingen’’, zegt politiewoordvoerder José Albers.