Heilsleger Kampen eert personeel verzorgingstehuizen

Zalk helpt Zalk, ook met voeding voor de ziel

17:28 Waar een nachtje wakker liggen al niet toe kan leiden. In Zalk in ieder geval tot een breed gedragen corona hulpgroep ‘Zalk helpt Zalk’. „Ik dacht; ik moet gewoon iets doen, voor alle mensen in het dorp. Anders staan we er ook maar alleen voor”, zegt initiatiefneemster Esther Buter (37).