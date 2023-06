Helder weer in Kampen vandaag

Hondenclub moet kiezen tussen uitwijken of aanpassen: ‘Ze moeten nu zelf wat harder zoeken’

Hondensportvereniging Kringgroep IJsselmuiden heeft van de gemeente de keuze gekregen: of de activiteiten aanpassen, of weg van de huidige locatie aan de Grafhorsterweg. Want uit een akoestisch rapport blijkt dat de hondentrainers hier nu eigenlijk al teveel lawaai maken, zelfs zonder de nieuwbouwwijk De Bakkerij. Maar het aanpassen van de werkwijze is voor de hondentrainers niet werkbaar zeggen ze zelf.