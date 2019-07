Hengelen naar steur in stadspark van Kampen

De steur kan inderdaad prima overleven in het Kamper park, denkt Leo Nagelkerke van de Universiteit van Wageningen. ,,Het is zoet water, en als er voldoende voedsel is kunnen ze ook groeien.’’ Van voortplanting zal wel niks terechtkomen denkt de Wageningse exoten-expert en of de steuren er gelukkig zullen zijn is ook maar de vraag. ,,Je kunt ze als een soort dierentuindieren zien; leuk voor de toeschouwers, maar het voegt niets toe aan de natuurwaarden.’’



Veel zorgen over de verdringing van de lokale vissoorten door de ‘exotische’ steur maakt Nagelkerke zich dan ook niet. ,,Maar wat me wel zorgen baart is dat er maar wat gedaan wordt. Vissen worden uitgezet zonder precies te weten wat het is.’’ Samen met Sportvisserij Nederland maakt Nagelkerke zich dan ook meer zorgen over de onbekende soort die in Kampen is uitgezet. Want misschien dat de nu in het park uitgezette, Kamper steur op den duur toch een bedreiging kan vormen voor de bedreigde inheemse Europese steur die hopelijk weer terugkeert in de rivieren. ,,Als er dan lukraak steuren van onduidelijke herkomst in het buitenwater terechtkomen, kan dat die pogingen tot herintroductie frustreren.’’