Hengelvrienden vangen ‘anderhalvemeter-meerval’ in IJssel: ‘Ik kon ’m amper tillen’

Hogere wiskunde

De twee vingen de meerval in de IJssel bij IJsselmuiden. ,,We hebben dood aas gebruikt. Ach het is geen hogere wiskunde. Ik heb al de nodige vissen gevangen en ik wist wel hoe het voelt als je een grote vis te pakken hebt. Daarom wist ik gelijk dat deze enorm moest wezen. We hebben er meteen een paar foto's en filmpjes van gemaakt.’’

Slecht voorbereid

Pelleboer was 'vroeger’ een fanatieke visser. Toen zijn vriend hem mee vroeg om te gaan vissen had hij er dan ook meteen zin in. ,,De vrouwen gingen ook een keertje gezellig mee. Ze hadden geluk, meteen wat leuks te zien.’’ Het is zonder twijfel de grootste vis die Pelleboer ooit heeft gevangen. ,,De vis zat aan mijn hengel maar ik kon 'm niet in mijn eentje binnenhalen hoor. We hadden ook geen schepnet of iets dergelijks bij ons, we waren dus slecht voorbereid. We zijn het water ingegaan. Ik kon 'm amper tillen.’’