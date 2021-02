Henny de fietsenman verlaat station Kampen; ‘Nu val ik in een gat’

Raad Kampen steunt verkoop oude hbs voor een euro; kortgeding aangekon­digd

28 januari De gemeenteraad van Kampen zal het college bij haar besluit over verkoop van de oude hbs aan zorgbedrijf IJsselheem geen strobreed in de weg leggen. Een ruime meerderheid vindt het een goed plan om het rijksmonument voor het symbolische bedrag van één euro over te dragen.