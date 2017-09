Her Majesty zet gitaarcowboy en -docent Berry Selles op een voetstuk

Gitaardocent Berry Selles staat zaterdag op de planken met oud-studenten. Hij wordt in het zonnetje gezet door Her Majesty.

Als jongen droomde Berry Selles al van een cowboyleven. Pas op zijn zestigste werkte hij kort als 'koeienjongen' op een Amerikaanse ranch. En zaterdag trekt de 70-jarige gitarist de cowboylaarzen aan voor zijn eigen programma 'Old Shep'.

Zijn hond Shep, een kruising tussen een Australien Shepherd en een Schotse Collie, ontvangt luid blaffend het bezoek. Berry Selles maant het dier tot kalmte en loopt de trap op naar boven. De zolder waar hij nog steeds gitaarlessen geeft, is zijn domein. Hier staan zijn versleten cowboylaarzen op een rij en de cowboyhoeden liggen boven op de kast. Aan de muur hangen zijn muzikale helden: Hank Willams en Bob Wills.

Bedanken

Voor de laatste was hij dit jaar nog in Amerika, op de jaarlijkse Bob Wills-dag in Turkey, Texas. Maar zaterdagavond staat Berry zelf centraal, in de Stadsgehoorzaal van Kampen.

Afgelopen zomer werd hij zeventig en zijn oud-gitaarleerlingen Bertolf Lentink en Bauke Bakker, van de formatie Her Majesty, vonden het een goed moment hem te bedanken. Ze vroegen Berry zijn favoriete nummers te verzamelen voor een gezamenlijk album. ,,Een prachtig plan", glimlacht de muzikant. ,,De jongens vertelden me dat ik veel voor hen heb betekend. Bijzonder eervol."

Als rasechte Kampenaar woont Berry al jaren in dezelfde straat waar hij als kind opgroeide. Hier ontstond op jonge leeftijd zijn liefde voor het Amerika van de cowboys. Maar pas op zijn zestigste zou hij ervaren hoe het leven van een koeienjongen is. ,,Ik heb drie weken op een ranch gewerkt in Californië. Ja, gewoon op een paard achter de koeien aan. Hoed op, en daar hobbelde ik. Cowboys zongen zacht om het vee rustig te houden bij noodweer of ander gevaar. Zelf heb ik ook voor de koeien gezongen."

Old Shep

Voor zijn muziekprogramma selecteerde hij elf nummers, waaronder Old Shep uit 1933. De titelsong waarnaar zijn hond is vernoemd. Het liedje stond op een plaat die hij in de jaren zeventig had gekocht in Londen, in de periode dat hij nog optrad als straatmuzikant.

,,Het nummer gaat over een hond die niet meer te redden is. Het baasje pakt een geweer en besluit zelf zijn kameraad te doden. Ik vond het toen al zielig en dapper. Ik ben gek met Shep, hij is nog maar tweeënhalf en hij gaat overal mee naar toe."

Bertolf

Vijftig jaar is Berry nu muzikant en gitaarleraar. Met de destijds piepjonge Bertolf haalde hij een topper in huis. ,,Nauwelijks twaalf was hij en ik wist meteen: die jongen is beregoed. Hij had toen al een brede smaak en een oprechte interesse in muziekgeschiedenis. Dit vak heb ik jaren gedoceerd aan het Zwols conservatorium, waar ik zelf ook als twintiger studeerde. Bertolf en ik delen de liefde voor traditionele muziek, zoals bluegrass en jazz. We zijn vrienden geworden."

Uiteraard horen we zaterdag iets van Hank Williams: 'I'm so lonesome I could cry'. ,,Eén van de beste liedjesschrijvers aller tijden", vindt Berry. ,,Elvis heeft ook goed naar hem geluisterd en gekeken."

Zachte vingertoppen

Naast enkele nummers over migratie zoals 'I pity the poor immigrant' van Bob Dylan en 'Liberty's Sweet Shore' van John Doyle koos hij voor het nostalgische 'I will wait for you' van Michel Legrand. ,,Ik kijk graag terug op mijn leven", bevestigt Berry, die twee jaar geleden nog ernstig ziek was. ,,Ik heb een prachtig bestaan. Tientallen keren ben ik naar Amerika, Canada en Groenland geweest. Ik voel me uitstekend en het spelen gaat weer lekker. Door de chemo's waren mijn vingertoppen zacht geworden, maar het eelt komt gelukkig helemaal terug."