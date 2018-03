Herberg en Hanzeschool op monumentenlijst

Drie erfgoedorganisaties hadden om bescherming van veel meer gebouwen gevraagd. Elf panden stonden op hun lijstje, maar daar wil het Kamper college niet aan. Dat zou te snel gaan, stelt wethouder Marieke Spijkerman van monumentenzorg. Dat is vooral een kwestie van geld. ,,Een aanwijzing kan verplichtingen met zich meebrengen'', zegt Spijkerman. ,,Er zit maar 100.000 euro in het fonds voor gemeentelijke monumenten. Meer kennis en draagvlak bij een breed publiek vinden wij belangrijker. Daarom kiezen wij op dit moment voor twee objecten.''

Delftse school

Volgens Spijkerman gaat het om twee gebouwen die 'onbetwiste iconen' zijn van naoorlogse architectuur. Aanwijzing van de panden moet worden gezien als een startpunt voor verdere activiteiten die de gemeente wil ontwikkelen met culturele partners in de stad. De huidige Stadsherberg aan de IJsselkade dateert uit het begin van de jaren vijftig. Het is gebouwd in de stijl van de Delftse school naar ontwerp van H.G. Kristen. Tot 1946 stond er al een herberg op de plek, dat gebouw werd gesloopt na het opblazen van de stadsbrug tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het gebouw is nu in gebruik als restaurant.

Het andere markante gebouw is de voormalige Hanzeschool aan de Oostzeestraat. De school was jarenlang in gebruik voor lager- en middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs voor meisjes van twaalf tot vijftien jaar. De school, nu een gezondheidscentrum, zou een paar jaar geleden worden gesloopt, maar werd uiteindelijk van de slopershamer gered. Een van de argumenten daarbij was de waarde van het gebouw als voorbeeld van naoorlogse architectuur. De aandacht voor deze architectuur is de laatste jaren sterk gegroeid, ziet ook Kampen. Zo verscheen onder meer het boek Ambitie en optimisme, Stedenbouw en architectuur in Kampen 1940-1970.