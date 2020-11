Herdenkingsplek en vlaggen halfstok op Kamper school waar gisteren een 13-jarige jongen overleed

update School met 500 leerlingen in Kampen ontruimd nadat auto in technieklo­kaal in brand vliegt

10 november Het VIA College in Kampen is vanmorgen ontruimd na een brandmelding. Een auto in een praktijklokaal vloog in brand, waarna circa 500 leerlingen in allerijl naar buiten werden geleid. De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend.