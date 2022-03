Herman Broers pleit voor een monument voor dit ‘ondergesneeuwde’ stukje geschiedenis van Kampen

Waarom weten wij dit niet? Dat was de gedachte bij Herman Broers toen hij in 2001 voor het eerst werd geconfronteerd met de doorgangsfunctie die de kazerne in de binnenstad van Kampen had tijdens de oorlog.

Tienduizenden mannen

De cijfers liegen er niet om: van november 1944 tot april 1945 werden naar schatting 34.000 Nederlandse mannen doorgevoerd via de kazerne ,,Anderhalf keer zoveel als de stad toen aan inwoners had.” In totaal worden in heel Nederland in die tijd 120.000 mannen opgepakt bij razzia’s, om aan het werk te worden gezet in Duitsland of bij de IJssellinie. Via Kampen komt dus ongeveer een kwart daarvan over het water naar de stad; van hieruit vertrekken de meeste gevangenen weer met de trein, of lopend naar Wezep.