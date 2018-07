Hersenkraker voor automobilist: N50 en Stadsbrug bij Kampen afgesloten

update & video Grote brand bij Recycling Kampen onder controle, bedrijven­ter­rein deels afgesloten

13:01 Een grote brand heeft vannacht een opslagloods met afval van het bedrijf Recycling Kampen in de as gelegd. Het vuur is inmiddels onder controle maar er komt nog steeds veel rook vrij. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen.