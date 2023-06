Het bleef al bij pootjebaden en nu ontbreekt ook zand bij beloofde strandje langs het Reevediep bij Kampen

Geldflaters Marco betaalde altijd de rekening, zodat zijn vriend mee kon: tot die een vakantie naar Thailand boekte

Marco van Veen (54) betaalde jarenlang de rekening, zodat een vriend meekon naar de kroeg. Toch kocht zijn vriend een diamanten ring en boekte hij een vakantie naar Thailand. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.