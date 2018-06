Het blijft bij één zonneveld in tuinbouwgebied IJsselmuiden

Video Meer dan busje en beetje gereed­schap heeft Warja's vader niet meer na verwoesten­de brand in Kampen

6 juni Een hoop verwrongen staal. Meer is er niet over van Fenix, het interieurafbouwbedrijfje van Serge Zakryevski uit Kampen. Om de zaak, zoals de gelijknamige vogel, te laten herrijzen uit de as, start dochter Warja Tolstoj een doneeractie.