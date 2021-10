Het dak gaat eraf bij kerk De Hoeksteen in IJsselmuiden

„Iedereen wil veiligheid. De huidige installatie voldeed niet meer aan de eisen. We zijn nu aan de veilige kant gaan zitten. Want begin dit jaar was nog niet bekend wat de richtlijnen zouden worden, legt Van der Vegt uit. Nu eigenlijk ook nog niet helemaal. Daarom is ingezet op een nieuwe installatie die 10.000 kubieke meter lucht per uur kan verversen. „Nu kunnen we in ieder geval met zekerheid zeggen dat we zullen voldoen aan de richtlijnen.”