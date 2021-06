Het gaat er nu dan tóch van komen: woningbouw in Kamperzeedijk

Jan Riezebos, voorzitter van de Dorpsraad, is blij en opgelucht dat er nu eindelijk reuring is aan de Kamperzeedijk. ,,Hier hebben we heel lang op moeten wachten. Er werd tien jaar geleden al over gesproken.’’ Volgens hem is nieuwbouw heel belangrijk voor de leefbaarheid. Daarom heeft de Dorpsraad in het verleden sterk aangedrongen op de bouw van woningen voor starters op de huizenmarkt. Want jonge gezinnen leveren bijvoorbeeld ook nieuwe leerlingen voor de school.