Het Gotisch Huis in Kampen: pand met potentie zonder urgentie

Kampen Sociaal heeft begin deze week vragen gesteld aan het Kamper college over achteruitgang van het Gotisch Huis. De stad moet in actie komen, vindt de partij. ,,Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten van de stad. Als we het belangrijk vinden om te behouden dan moet je dat serieus nemen en er ook voor zorgen dat het de aandacht krijgt die het verdient’’, stelt fractievoorzitter Richard Boddeus in een brief aan het college.