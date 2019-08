Het is een gekkenhuis bij Van Dijk schoolboeken maar dankzij extra loon, snacks én de liefde verloopt alles volgens schema

Het is dezer dagen topdrukte bij Van Dijk Educatie aan de Kamper Dieselstraat. Ruim 350.000 dozen met in totaal zo’n negen miljoen schoolboeken wordt bij ‘s lands grootste schoolboekenleverancier gecontroleerd, gesorteerd, verpakt en verstuurd. Dat moet allemaal in de vakantie gebeuren, een enorme opgave. Om al die pakketten op tijd bij de middelbare scholieren te krijgen, zijn duizenden vakantiekrachten aan het werk. En die komen niet voor niets, weet Martin van Putten inmiddels. Volgens de woordvoerder van Van Dijk wordt er extra loon betaald en rijden er pendelbussen om de jonge werknemers op te halen en weer naar huis te brengen. ,,Maar er is meer. Buiten staan eettentjes met gezonde en minder gezonde snacks. En is er de liefde. Het lijkt hier af en toe wel een festivalterrein’’, lacht hij.