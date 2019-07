Het is even behelpen bij station Kampen Zuid door werk aan het spoor in Zwolle

De man, die anoniem wil blijven is een van de vele treinreizigers die op een andere manier van A naar B moet komen. Station Zwolle is wekenlang onbereikbaar. De NS zet bussen in naar omliggende plaatsen, maar veel reizigers passen daarvoor en stappen in de auto. Het is dan ook druk bij Station Zuid in Kampen waar dinsdag, al vroeg in de ochtend, de parkeerplaats voor de deur stampvol zit.