Het is geregeld; deze zomer loungen met een wijntje bij Kamper stadsstrandje

Tweede ‘polenhotel’ bij IJsselmui­den is op komst

16 februari Lokale ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor de bouw van een tweede ‘polenhotel’ in de Koekoekspolder bij IJsselmuiden. Het complex komt aan de Parallelweg en moet ruimte gaan bieden aan 120 arbeidsmigranten. Dat is evenveel als in een soortgelijk complex dat aan de Tuindersweg is gepland.