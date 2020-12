Het is zeker: IJsselmuiden krijgt supersnel internet

Een maand geleden stond de aanleg nog op losse schroeven omdat het minimum van 35 procent deelnemende adressen bij lange na nog niet was gehaald. De teller was op ongeveer 22 procent blijven steken. Daar was de coronacrisis debet aan, stelde Delta Fiber.

Verlengd

In een poging het project toch van de grond te krijgen is de wervingscampagne voor het glasvezelnet verlengd. En dat heeft volgens projectleider Jan Willem Bloemen gewerkt. „Ambassadeurs en lokale verkopers hebben alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En met succes, want in de laatste weken hebben wij gemerkt dat veel bewoners enthousiast zijn voor glasvezel en mede daardoor is een mooie eindsprint zichtbaar in het aantal aanmeldingen.”