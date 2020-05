Het journalistiek hart van persfotograaf Freddy Schinkel heeft voorrang: ‘je wilt er bij zijn als het gebeurt’

VITAAL BELANG Hoe blijft Nederland op de been tijdens de coronacrisis? In de rubriek Van Vitaal Belang portretteren we mensen die daaraan bijdragen. Vandaag: Freddy Schinkel (55), persfotograaf voor de Stentor uit IJsselmuiden.

Hoe houd je jezelf en je naasten veilig?

,,Dat is wel een dingetje voor mij. Ik val in de risicogroep na een hartinfarct vijf jaar geleden. Ik heb nergens last van en voel me kiplekker, maar dat is natuurlijk wel verraderlijk. Wat gebeurt er met me als ik het virus krijg? Ik ben heel bewust bezig met hygiëne en afstand houden, maar laat me tegelijk niet leiden door angst. Het is steeds weer een afweging van risico's als ik op pad ga. Soms komen mensen ongemerkt toch te dichtbij. Slechts een keer heb ik bijna een klus afgebeld, omdat het me te link werd. In Hasselt, toen daar opeens zo'n hausse aan coronagevallen was. Bijna, want uiteindelijk ging ik wel. Tja, je journalistieke nieuwsgierigheid wint het dan toch, hè. Je wilt er bij zijn waar het gebeurt.’’

Volledig scherm Fotograaf Freddy Schinkel in de - door het uitvallen van de zaterdagse sportfotografie - keurig gemaaide tuin van zijn woning in IJsselmuiden. © Alex Mulder

Hoe is jouw werk op dit moment anders dan normaal?

,,Nou ja, het werk gaat gewoon door, maar het fotograferen van personen is wel anders. Ik houd van compact, maar vanwege de anderhalve meter lukt dat niet en moet je vaak wat meer afstand nemen om iedereen er op te krijgen. Negentig procent van onderwerpen die ik nu fotografeer, is corona-gerelateerd. Saai is dat overigens niet, want er zijn zoveel verschillende verhalen over geschreven. Wat ik wel heel erg mis is de sport. Dat doe ik al veertig jaar, dus ik ben gewend om elke zaterdag langs de lijn te staan. Nu heb ik opeens tijd om het gras te maken of een rondje te fietsen met mijn vrouw. Ook mooi...’’

Wat verwacht je dat er de komende weken gaat gebeuren?

,,Ik hoop en verwacht dat er wat meer ‘gewoon’ nieuws in de kranten gaat komen. Verder zal er op korte termijn voor mij nog niet veel veranderen. De sport begint niet eerder dan 1 september en dan eerst ook nog eens zonder publiek. Ik ben benieuwd wat voor plaatjes dat op gaat leveren, bijvoorbeeld bij een derby als hier in Kampen tussen DOS en Go Ahead. De sfeer zal totaal anders zijn.’’

Geeft het extra voldoening dat jouw werk als onmisbaar wordt bestempeld?