Het koper van Excelsior glimt na een eeuw nog steeds

Brassband ‘Excelsior’ uit Zalk viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Dat gebeurt met een jubileumconcert op 30 maart in het MFD in Zalk, waarbij ook oud-leden worden opgeroepen voor een reünie. Nauw verbonden is de muziekvereniging met Zalk. ,,Als er wat is in Zalk, doen we mee.’’

Volledig scherm Christelijke brassband Excelsior Zalk bestaat honderd jaar. Dat wordt op 30 maart groots gevierd met een jubileumconcert. In het midden Henk Dekker op de tuba. © Foto Freddy Schinkel

Dat had wijlen Freddie Mercury toch niet gedacht, dat zijn ‘Bohemian Rapsody’ nog eens een onderdeel zou vormen van een jubileumconcert in Zalk. Evenmin hadden de oprichters van Excelsior honderd jaar geleden kunnen bedenken dat de flamboyante zanger en zijn muziek nog eens te horen zouden zijn in het moderne multifunctionele dorpshuis in Zalk.

Toch komen de twee uitersten deze woensdagavond bij elkaar, als er wordt gerepeteerd voor het jubileumconcert. ,,Er is tegenwoordig ook wat modernere muziek voor brassbands’’, weet voorzitter Cor de Weerd die zelf meespeelt in het A-orkest. Hoewel, wijst hij op de bladmuziek van Queen. ,,Deze is ook al weer van 1975.’’

De Weerd (61) is zelf onderhand ook al een klassieker bij Excelsior. Meer dan veertig jaar geleden kwam hij vanuit Hattem bij deze club spelen. Inmiddels is hij ook al weer bijna dertig jaar voorzitter. En inmiddels is hij Zalker. ,,Ik heb hier mijn vrouw ontmoet. Na afloop van een repetitie van Excelsior gingen we nog even met elkaar wat drinken. En zo kwam het.’’

Klassieker of niet, het record heeft de voorzitter niet. Dat is in handen van Henk Dekker (geboren 1958) die al sinds 1972 lid is. ,,Mijn vader was het ook, en daar’’, zegt hij wijzend naar de repetitieruimte, ,,daar zit mijn dochter, die zit ook al in het bestuur.’’ Naast tubablazen in het orkest staat hij ook regelmatig bij de oud papier-container op de derde zaterdagochtend van de maand. ,,Hoeveel tijd er in Excelsior gaat zitten, iedere week?’’, herhaalt Dekker de vraag. ,,Laat ik het maar niet uitrekenen. Veel, hou het daar maar op.’’

Tot begin jaren 70 was Excelsior een typisch fanfareorkest, maar een teruglopend ledenaantal leidde toen tot de beslissing om de fanfare om te vormen tot een brassband. ,,Met 25 leden heb je een fanfare van niks’’, oordeelt De Weerd. ,,Maar als brassband kun je met dat aantal prima uit de voeten.’’ In totaal heeft Excelsior nu een ledenbestand van rond de vijftig, waarvan dus 25 uit het A-orkest. Dat heeft een regionale aantrekkingskracht, want niet alle muzikanten komen uit Zalk. ,,Vier of vijf nog maar geloof ik’’, schat de voorzitter. ,,De rest van de leden komt van buiten, zelfs eentje uit Assen. Lijkt ver, maar hij is net verhuisd. Hij woonde eerder in Friesland, maar komt altijd trouw naar de repetities.’’

Financieel gezien staat de vereniging er goed voor, dankzij de regelmatige oud papierinzameling en uiteraard door de traditionele braderie in september met 160 kramen. Qua ledenaantal zal Excelsior de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten weet de voorzitter. ,,We zien een piekje, als we eens in de zoveel jaar weer een scholenproject doen. Maar vooral de jeugd kan tegenwoordig uit zoveel kiezen. En die doet nou eenmaal liever een project met een begin en een einde. Niet een lang lidmaatschap.’’

Het jubileum van Excelsior wordt dus gevierd met een jubileumconcert op 30 maart en een speciaal zomerfestival op 5 juli waarvan de programmering later bekend zal worden gemaakt. ,,Als er wat te doen is in Zalk, doen we mee’’, aldus de voorzitter vlak voordat ‘Bohemian Rapsody’ weer wordt ingezet in het muzieklokaal van het dorpshuis. Dirigent Rieks van der Velde moedigt de drummer aan. ,,Het mag wel wat minder met zo’n traditionele roffel vooraf, iets poppyer graag.’’