Het was in Kampen ‘best lastig’ vrijwilligers te vinden voor alcohol- of drugstest

Ruim 90 mensen hebben vrijdagavond- en nacht vrijwillig een alcohol- of drugstest ondergaan in het centrum van Kampen. Dertien bestuurders hadden iets te veel gedronken, twee weggebruikers testten positief op drugs.

In Kampen bleek het tussen half acht ‘s avonds en half vier ‘s nachts ‘nog best lastig’ bestuurders te vinden die vrijwillig een alcohol- of drugstest wilden ondergaan in het kader van de campagne Rijden Zonder Invloed. ,,Veel mensen kwamen fietsend of lopend naar de binnenstad’’, zegt woordvoerster Henrike Overdijk. ,,En veel groepjes hadden zelf al vervoer geregeld om weer thuis te komen. Zo zien we het natuurlijk wel graag.’’

Uiteindelijk werkten 73 bestuurders mee aan de een alcoholtest in Kampen en 20 aan een drugstest. Vooral scooterrijders gingen net over de schreef. ,,Die bestuurders denken nog wel eens dat op een scooter meer mag dan in een auto’’, weet Overdijk van de campagne die al een een paar jaar in loopt in Overijssel en Gelderland. Geen van de overtreders in Kampen deed overigens moeilijk over de uitkomst. ,,We pakken ook geen sleutel af.’’

Het team van Rijden Zonder Invloed is niet bevoegd is overtreders op de bon te slingeren of van de weg te halen. Door in gesprek te gaan met bestuurders die de wettelijk vastgelegde grenzen hebben overschreden probeert ze wel te voorkomen dat mensen weer achter het stuur stappen. ,,Dat lukt eigenlijk altijd wel’', zegt Overdijk daags na de actie. ,,En dat is nu ook gebeurd. Een jongen besloot bijvoorbeeld zijn brommer te laten staan en op een andere manier naar huis te gaan.’’

Gevaarlijk

Rijden Zonder Invloed is een campagne van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Met enige regelmaat gaat een team op pad om bestuurders bewust te maken rijden onder invloed van alcohol, drugs, zware medicatie en de gevolgen daarvan. Vrijdag was Kampen aan de beurt, zaterdag Deventer. Dat het gevaarlijk kan zijn in het verkeer, dat weten mensen wel volgens Overdijk. ,,Maar dat het ook gevolgen kan hebben voor je rijbewijs of je verzekering. Daarvan zijn ze zich vaak niet bewust. Als je onder invloed bijvoorbeeld een ongeval veroorzaakt, dan dekt de verzekering de schade niet.’’

De campagne Rijden Onder Invloed draait om zelf beleven en ervaren. Zo is volgens ROV de kans het grootst dat mensen zelf tot de conclusie komen dat rijden onder invloed geen goed idee is. Geregeld gaat een team met een bakfiets op pad om weggebruikers om in gesprek te gaan met weggebruikers en vrijwillig alcohol- en drugstesten af te nemen.