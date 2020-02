Het water van de IJssel stroomde door de aderen van Harm uit Wilsum

Inzet praktijkon­der­steu­ners remt uitgaven jeugdzorg in Kampen

27 februari De inzet van in jeugdzorg gespecialiseerde praktijkondersteuners bij huisartsen in Kampen heeft er vorig jaar toe geleid dat 322 jongeren niet hoefden te worden doorverwezen naar de jeugd-GGZ. Daarmee is zo’n 966.000 euro aan uitgaven voor jeugdzorg voorkomen, blijkt uit een rapportage van de gemeente Kampen.