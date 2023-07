Hij is de hoop verloren: boer Jaap verliest 25ste koe en wacht nog steeds op onderzoek

Scooterrij­der en fietser naar ziekenhuis na botsing op fietspad in Zwolle

Een fietser en een scooterrijder zijn maandagmiddag op een fietspad in Zwolle hard met elkaar in botsing gekomen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, enige tijd later is ook de bestuurder van de scooter met de ambulance weggebracht.