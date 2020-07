Hij is ziek en dus moeten aardbeienkwekers Richard en Annet Kalter uit IJsselmuiden bedrijf verkopen

„We willen meer tijd voor het gezin en voor elkaar. Nu gaat het bedrijf altijd voor”, zegt Annet Kalter. Al te dramatisch wil ze niet doen over de situatie waarin haar gezin is terecht gekomen. „Richard voelt zich nog goed en is ook nog gewoon aan het werk. Alles gaat soort van gewoon door, hij doet alleen iets rustiger aan.” Het is niet te zeggen hoe de ziekte zich zal ontwikkelen. „We weten alleen dat ze hem niet kunnen genezen. We zijn positief ingesteld, maar de toekomst wordt in een keer wel wat onzekerder.”