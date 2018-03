Hinder van ijs en wind, schippers moeten omvaren

Voor het Markermeer en de Veluwerandmeren geldt sinds donderdag een vaarverbod. IJs in combinatie met een straffe wind zorgden daar voor grote problemen. IJsbrekers van Rijkswaterstaat hadden de grootste moeite vaargeulen te maken en die open te houden. Nadat verse geulen meteen weer dichtwaaiden besloot Rijkswaterstaat die vaarwegen af te sluiten. Het IJsselmeer ligt er goed bij, de oostenwind blaast ijs richting de Noord-Hollandse kust.

Het Ketelmeer bij Kampen is nog open, maar slecht bevaarbaar. Datzelfde geldt voor de Ketelmonding richting Roggebotsluis en het Zwartemeer. ,,Het lukt nog wel'', hoort De Weerd van collega-schippers, ,,maar het kost enige moeite.''

De situatie op het Ramsdiep, Lemstervaart, Urkervaart, Zwolsevaart en Oostervaart is beroerd. Bij de IJssel daarentegen is nog weinig aan de hand. Door de sterke stroming blijft deze rivier vooralsnog vrij van hinderlijk ijs. De IJssel is vluchtroute voor schippers die hun vaste, korte route naar de randstad dezer dagen niet kunnen varen.

Wie van Friesland naar Rotterdam wil over het water, moet nu een flink omweg maken via de grote rivieren. ,,Via de IJssel naar de Waal en dan richting Rotterdam'', vertelt De Weerd. ,,Ze zijn wel zeker een dag langer onderweg. Naar Amsterdam duurt nog langer, dan moeten ze via Tiel en Utrecht het Amsterdam-Rijnkanaal op.'' Naast tijd, kost de omweg ook extra brandstof. Wachten tot de korte route weer open is, is geen optie. De vracht moet zo snel mogelijk op zijn bestemming zijn, zegt De Weerd. ,,Stilliggen kan niet. We moeten laten zien dat we een betrouwbare vervoerspartner zijn op het water. Dat zijn we ook, al kost het de nodige moeite. We hopen dat de klant hier begrip voor heeft.''

Menig schipper stuit intussen op praktische problemen. Kruiend ijs blokkeert vaste ligplaatsen. ,,Hoe krijg je dan je auto van boord? Hoe haal je de kinderen van school? Het is echt niet overal vakantie.'' De Weerd denkt dat maandag alles weer normaal is. ,,De verwachting is dat de wind gaat liggen. Die is vooral het probleem. Die waait de geul meteen weer dicht.''

