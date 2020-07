Historicus Theo neemt afscheid met dikste Kamper Almanak ooit

Bij het SNS Historisch Centrum aan de Burgwal is vanaf dinsdagochtend tien uur weer de Kamper Almanak te verkrijgen. Dikker dan ooit, maar ook in een kleinere oplage, vanwege de coronacrisis. Ook de presentatie van het eerste exemplaar vond gistermiddag plaats in een zéér beperkte setting in de bestuurskamer van het bankgebouw.

Normaal gesproken is de presentatie van de Kamper Almanak een druk gebeuren. Iedereen die zich ook maar een beetje verbonden voelt met de stad is erbij en dat leverde in vorige jaren vaak een vol SNS Historisch Centrum op.

Hoe groot was de tegenstelling gistermiddag: een stuk of vijftien mensen waren er getuige van hoe directeur Herman Harder van het centrum het eerste exemplaar van de almanak overhandigde aan historicus Theo van Mierlo, alvorens ook een portret van Van Mierlo te onthullen. ,,Van de 27 jaar dat ik dit meemaak was dit wel de meest bijzondere presentatie’’, moest Harder na afloop erkennen.

Kleinere oplage

Nog meer feitjes: de Kamper Almanak editie 2020 is met 592 pagina’s de dikste almanak ooit en kent een kleinere oplage van 2500 stuks. Vorig jaar werden nog drieduizend almanakken gedrukt en gratis verspreid. ,,Bewust, vanwege Covid-19’’, weet directeur Harder. ,,Ik denk toch dat mensen iets minder geneigd zijn de deur uit te gaan.’’

Dat moet dinsdag nog blijken, want dan is de eerste officiële uitgiftedag van de almanak en kan het boekwerk vanaf tien uur gratis worden opgehaald bij het Historisch Centrum. Dat gaat niet zoals gebruikelijk (even binnenlopen, een praatje en aftekenen) maar Covid-proof, dus met een afgeschermde balie aan de straatkant, en een afgetekende wachtrij waar de liefhebbers zich aan moeten houden. ,,Ik heb de stadswachten al wel even gevraagd mee te kijken’’, zegt Harder, ietwat bezorgd ook over de gemiddelde leeftijd van de almanak-verzamelaars.

Gemeentegids

Een jaar of twintig geleden leek de almanak even op sterven na dood. De gemeente trok zich terug als leverancier van adressen voor de bijbehorende gemeentegids, waardoor ook een deel van de inkomsten verdween. De almanak van 2001 was dan ook een hele andere. Een boekwerkje van ongeveer 140 pagina’s, voornamelijk in zwart wit.

En dat is weer iets heel anders dan de almanak van 2020, met Statenbijbel-achtige proporties, een harde kaft en een leeslint. Gratis verkrijgbaar dankzij de Volksbank, hoewel Harder daar ook weer niet teveel over wil zeggen. ,,Wij praten niet over financiën.’’

Afscheid

Bij de presentatie van de eerste almanak hoort traditiegetrouw ook de onthulling van een portret voor in de portrettengalerij van het SNS Historisch Centrum, van de hand van kunstenaar Martin-Jan van Santen. Die eer viel deze keer dus te beurt aan Theo van Mierlo, die twintig jaar lang bijdragen leverde aan de almanak. Van Mierlo vond het tijd worden om iets anders te gaan doen, en gaf zijn vertrek eerder al aan bij de redactie van de almanak. Wel met de toevoeging dat hij als adviseur altijd bereikbaar is voor de samenstellers. ,,Na twintig jaar werd het volgens mij tijd om ruimte te maken voor nieuwe mensen met misschien wel hele frisse ideeën’’, aldus Van Mierlo over zijn vertrek. ,,En, je moet afscheid nemen op je hoogtepunt.’’ Bladerend door de dikste almanak ooit kan Van Mierlo constateren dat dat in ieder geval gelukt is. ,,Je kunt eigenlijk op geen beter moment afscheid nemen.’’

Volgend jaar dunner?

De 592 pagina’s tellende almanak lijkt een voorbode voor een wat dunnere almanak in 2021, terugkijkend op een jaar waarin ook in Kampen werkelijk alles door corona wordt afgelast. Niets is minder waar, aldus Herman Harder. ,,Ik denk dat er nog nooit zoveel aanbod is als nu’’, aldus Harder namens de redactie die zich in deze tijd van het jaar langzaam begint op te maken voor de nieuwe klus. ,,Het gaat natuurlijk allemaal over geschiedenis. Uiteindelijk is dit natuurlijk ook weer een punt in de geschiedenis.’’

De almanakken uit verleden jaren zijn ook nog altijd een gewild verzamelobject, en dat terwijl er ook nog regelmatig oude exemplaren worden teruggebracht naar het Historisch Centrum aan de Burgwal. ,,We krijgen soms nog hele series terug van mensen die zijn overleden, maar je hebt ook mensen die de serie willen aanvullen’’, weet directeur Harder. Op een centrale plek in het bankgebouw liggen daarom nog vele exemplaren uit voorgaande jaren, die vaak gretig aftrek vinden.