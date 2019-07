Historisch Kampen in foto van nu

Het Stadsarchief van Kampen heeft markante plekken in de stad opnieuw laten fotograferen. De oude kiekjes en foto's van nu vormen samen de zomerexpositie die tot en met 14 september te zien is bij het archief in de Stadskazerne van Kampen.

De foto’s zijn gemaakt door een Kamper fotograaf die al een tijdje de stad vastlegt voor zijn eigen website en Facebook-pagina Kampen in Beeld. Het Stadsarchief was gecharmeerd van zijn foto's en vroeg hem bepaalde historische plekken opnieuw te fotograferen, voor een expositie in het archief zelf. ,,Het lijkt wel of de tijd heeft stil gestaan’’, zegt Annelies Rijkhof, programmeur van het Stadsarchief, over het resultaat. ,,Op deze manier zie je wat er niet meer is, maar ook zeker wat er wel bewaard is gebleven in de stad. Het Oude Raadhuis is zo'n plek waar overeenkomsten en verschillen goed zichtbaar zijn. Kijk naar de scooters en handkarren.’’

Volledig scherm Oudestraat 1910 © Stadsarchief Kampen

De foto's zijn samengebracht in de expositie ‘Wat een plaatje! Heden en verleden van Kampen in beeld. Wie de foto’s heeft gemaakt, wil het archief niet bekendmaken. De fotograaf hecht aan een anoniem bestaan, zo luidt de toelichting. De foto's zijn per stuk te bekijken in het archief, maar ook in een raamwerk van twee foto's waarbij de grens naar links of rechts verschuift.

Bij de expositie horen ook twee puzzels van negen blokken waarbij puzzelaars nieuw en oud op hun plek moeten zien te krijgen. In vitrines bij de foto's liggen archeologische vondsten die op de locaties zijn gedaan. Ook is een stadswandeling gemaakt van de locaties op de foto's, die via de stadsapp van de stad te lopen is. Op de route liggen oude schatten van Kampen, in etalages van diverse winkels. Daarmee is de expositie niet alleen de moeite waard voor inwoners, denkt het archief, maar ook voor toeristen. ,,En we zochten ook naar iets wat mensen kunnen zien als de Stadskazerne gesloten is’’, licht archiefmedewerker Hester Timmerman toe. ,,Dat kan met deze tentoonstelling.’’

Volledig scherm Oudestraat 2019 © Stadsarchief Kampen