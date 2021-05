Hobbels op de weg voor herhuisvesting voedselbank in Kampen: leegstaande boerderij lijkt van de baan

Burgemees­ter Kampen wil ‘designer­drugs’ op lokaal niveau te lijf gaan: ‘Landelijke regelge­ving duurt me veel te lang’

26 mei Burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen wil kijken of het mogelijk is de APV aan te passen om de handel in ‘designerdrugs’ zoals 3-MMC tegen te gaan. ,,Landelijke regelgeving duurt me veel te lang’’, aldus Koelewijn die zelfs vanuit zijn werkkamer in het Kamper stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein kan zien hoe er - vermoedelijk - in de drugs wordt gedeald.