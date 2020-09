Hoe deze ‘simpele boer uit Kampen’ met Bram Krikke de radiowereld verovert: ‘Moest wel wennen aan hem’

Update Bram Krikke bereikt 500.000 likes en moet bizarre tattoo zetten: ‘Ik kan niet meer terug’

20 april Bram Krikke heeft zich in de nesten gewerkt: de Slam!-dj ging vrijdag de uitdaging aan en stelde bij 500.000 likes een tatoeage van een ‘pornomapje’ op zijn lichaam te laten vereeuwigen. Een flinke inschattingsfout, want binnen twee dagen harkte Krikke al bijna 460.000 likes binnen. Vanmiddag was het zover: het bericht ging over de 500.000 vind-ik-leuks heen. ,,Bij de volgende weddenschap denk ik wel even drie keer na”, vertelt Krikke aan deze site.