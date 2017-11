Hoe een bijbaantje bij McDonald's leidde naar een Amerikaanse prijs

Een gesprek met hem in 'zijn' Kamper vestiging van het bedrijf toont al snel waar de basis van zijn succes ligt. Hij wil niets aan het toeval overlaten. Bij het maken van beelden van het restaurant, kijkt hij mee door de lens. Hij wil weten wat voor beeld van de bestelbalie de wereld ingaat. ,,Je zou het perfectionistisch kunnen noemen", zegt hij, gezeten achter een hamburger. ,,Ik wil het gewoon altijd goed hebben. Ik beleef ook veel plezier aan wat ik doe."

McDonald's-man

Het leven van Danny staat grotendeels in het teken van McDonald's. Hij is er vijf dagen per week en dan meestal in het weekend te vinden. ,,Ik ben dertien jaar geleden begonnen bij McDonald's. Eigenlijk als bijbaantje, als medewerker." In de jaren die volgden, klom hij op tot zijn huidige functie, waarbij hij leiding geeft aan 120 mensen. Hij is 100 procent overtuigd van de formule van het Amerikaanse bedrijf. Van kritiek op frietjes dat die te slap zouden zijn, wil hij niet weten. En op de vraag of hij wel eens bij een concurrent als KFC gaat eten zegt hij resoluut: ,,Nee, hoor. Waarom zou ik?" Hij kiest altijd voor het restaurant met de gele bogen. Ook als hij op vakantie in het buitenland is: ,,Natuurlijk, het assortiment is overal bijna hetzelfde, maar ik kijk dan vooral door managers-ogen. Hoe ze daar de zaken geregeld hebben.''

Video-boodschap

Iemand met zijn managementcapaciteiten zou makkelijk elders aan het werk moeten kunnen, maar dat is geen idee dat bij de 29-jarige leidinggevende opkomt. ,,Ik heb het hier naar mijn zin.'' Hij kreeg zijn bedrijfsprijs nadat vanuit het hoofdkantoor een jaarlijkse scan was gehouden. Daarbij is ook gekeken naar de omzet, die in Kampen in vergelijking met vorig jaar weer gestegen is. ,,De genomineerden mochten zich daarna met een video aan een jury voorstellen. Ik heb ervoor gekozen dat anderen hun verhaal over mij vertellen. En op grond daarvan allemaal heb ik deze prijs gewonnen", zegt hij, daarna direct ook alle eer naar zijn team wuivend.

Restaurantverbod

Leiding geven in een restaurant betekent ook dat je soms contact hebt met minder plezierige klanten. ,,Natuurlijk er zijn wel eens mensen die hun geduld verliezen als ze niet binnen vijf minuten hun bestelling krijgen of die enorm boos worden als er geen frietsaus bij zit. Maar dat lossen we altijd wel op.'' In een enkel geval lukt dat niet. ,,Er zijn ook mensen die er een gigantische troep van maken. Dan stel ik ze voor de keus: Of je ruimt het op of je komt er niet meer in. En zo is het gebeurd dat er hier in Kampen zo'n twintig mensen via de politie een restaurantverbod hebben gekregen. Die laten we er niet in. Hun foto's zijn bekend bij onze medewerkers. Maar goed, dat is natuurlijk een heel klein aantal op de duizenden mensen die hier eten.''