Hoe een groentewinkel in Kampen groeide tot een maaltijdservice met 110 personeelsleden

Nieuwe blik op de Joodse gemeen­schap in Kampen

10:00 De permanente expositie op het voormalige vrouwenbalkon van de Kamper synagoge aan de IJsselkade - tegenwoordig een gemeentelijke expositieruimte- is vernieuwd. De tentoonstelling op de eerste verdieping gaf jarenlang inzicht in de Joodse gemeenschap in Kampen ten tijde van de bange oorlogsjaren, maar is nu uitgebreid en opnieuw opgezet.