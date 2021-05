Hoe een kabeltje van 7 millimeter door een dijk bij Kampen voor 32.000 euro en een rechtszaak zorgt

Beide partijen troffen elkaar vanochtend in een kort geding in de rechtbank. Bewoner Van Buren woont in een boerderij aan de Melmerweg in het buitengebied van Kampen. Hij meldde zich, net als zo'n 2500 andere bewoners in het hele project, aan voor het glasvezelnetwerk. Doet minimaal de helft van de aangeschreven bewoners in een bepaald gebied mee, dan legt aanbieder Glasvezel Buitenaf het glasvezelnetwerk voor sneller internet aan.