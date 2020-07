Hoe is het nu met... Astrid de Jong uit Kampen. Ze heeft haar Nachtzuster nog

Gemeente Kampen zegt bewoners ‘paupervil­la’ de wacht aan en stapt naar rechter: ‘Ze gaan in ieder geval niet vrijwillig’

17 juli De gemeente Kampen heeft de krakers van de 'paupervilla' aan de Bovenhavenstraat voor de rechter gedaagd om ze ertoe te bewegen het pand te verlaten. ,,We wachten op een datum van de rechtbank'', weet wethouder Albert Holtland over de planning van de rechtbank in coronatijd. ,,De dagvaarding is uitgebracht.''