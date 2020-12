Hoe Kees (56) uit Kampen in Thailand een schildpad met zijn naam kreeg: ‘Droom van elke duiker’

VideoKees Slot (56) uit Kampen heeft een karetschildpad die zijn naam draagt rondzwemmen in Thailand. Onderzoekers van een project om schildpadden te identificeren kwamen bij hem uit nadat hij een video van een schildpad in de Golf van Thailand online had geplaatst. ,,Dit is de droom van elke duiker.”