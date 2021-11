Hoe kijken buurtbewoners terug op eerste seizoen van omstreden Kamper strandpaviljoen?

Kampen organi­seert inkoopac­tie voor woningiso­la­tie

Zo’n 6000 huishoudens in Kampen krijgen deze week een uitnodiging in de bus voor een online informatieavond op 18 november over een inkoopactie voor woningisolatie. Die is opgezet door de gemeente, provincie Overijssel en gespecialiseerde bedrijven om inwoners in staat te stellen voor aantrekkelijke tarieven hun woning te isoleren.

3 november