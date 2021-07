Hoe lang blijft dit grijze kastje een trottoir in de Kamper wijk Onderdijks blokkeren?

Het is grijs en staat enorm in de weg aan het Zomerbed in de Kamper wijk Onderdijks: een kastje pal op het trottoir. Volgens een wijkbewoonster, die haar naam liever niet noemt, is dat al een paar maanden zo en hebben belletjes naar de gemeente niks opgeleverd. Een onbekende heeft het kastje al versierd met een sticker van een Kamper ui en de skyline van de stad.