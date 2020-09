Hommeles bij lokale omroep in Kampen; vrijwilligers stappen op en gaan zelfstandig verder

Grootste knelpunt voor cameraman Van den Beld is de samenwerking van de omroep met nieuwssite Kampenonline. ,,Met name de manier waarop dat is gegaan, waar wij als vrijwilligers niet van op de hoogte werden gehouden. Ik heb meerdere keren gevraagd of er over vergaderd zou worden, hoe de zaken er voor staan, maar een antwoord kreeg ik niet. En nu moet ik uit een krantje lezen dat we gaan samenwerken.’’