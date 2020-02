Hondentrainster IJsselmuiden in de problemen door bestemmingsplan

In april 2019 vestigde De Haan zichzelf en haar eenmansbedrijf Care4Dogs in een vrijstaand huis aan de Oosterholtseweg in IJsselmuiden. Het bestemmingsplan gaf haar hier onder andere de mogelijkheid om een hondentrimsalon, een tandartsenpraktijk of zelfs een kinderopvang te beginnen. Maar Suzanne zette hier haar hondenbedrijfje voort, het coachen en trainen van honden en hun baasjes. ,,Mijn beroep is zo specifiek, dat valt niet te vangen in de lijst van wat allemaal mag’’, reageert ze nu op het geldende bestemmingsplan.