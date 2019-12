Hoofdrol voor amateurs bij Kerst in Oud Kampen

Kerst in Oud Kampen eindigt met 85.000 bezoekers

22 december Kerst in Oud Kampen heeft dit jaar ongeveer 85.000 bezoekers op de been gebracht. De meeste mensen, zo'n 50.000,kwamen op zaterdag naar het openluchtfestival in de binnenstad van Kampen. Zondag was het aanzienlijk rustiger.