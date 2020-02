Hoogspanningtwist in ’-s Heerenbroek leidt tot verhuizing

Zwembad De Steur gaat baantjes­zwem­mers in banen leiden

7:32 Zwembad De Steur in Kampen gaat baantjeszwemmers in betere banen leiden. Voortaan worden de zwemmers onderverdeeld in drie categorieën om de doorstroming in het bad te verbeteren. Volgens zwembadmanager Daniëlle Koopman is de verdeling hard nodig, maar worden er ook weer geen bekeuringen uitgereikt aan mensen die te langzaam zwemmen.