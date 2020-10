Hoogste flats in Kampen blijken voldoende brandveilig

Het stikt hier van de familiebe­drij­ven: Staphorst op 1 en Apeldoorn scoort hoogst onder grote gemeenten

8:15 Nergens in Nederland is het percentage familiebedrijven zo hoog als in onze regio. Staphorst voert de landelijke lijst aan, daar is 36,7 procent van alle bedrijven een familiebedrijf. Van de twintig grootste gemeenten scoort Apeldoorn het hoogst met 18,8 procent.