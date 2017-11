Hoogtijdagen voor Kamper Brok

Het hele jaar is de Kamper Brok te koop, maar in de aanloop naar Sinterklaas schiet de verkoop door het plafond. Duizenden exemplaren gaan dezer dagen de bakkerij uit, op weg naar al die mensen die zo smullen van deze zachte speculaas.

Kamper Brok wordt gemaakt in Kampen, in een bakkerij op het industrieterrein bij de N50. Rond het bedrijf aan de Eckertstraat hangt de geur van koek. Hoe kan het ook anders in een pand waar de bakovens overuren draaien om alle koek, brood en banket bijtijds de deur uit te krijgen. In een van de drie productiehallen staan kratten, gevuld met Kamper Brok. Deze koek is eigenlijk maar een klein product voor de Eurofood Group, maar wel eentje die deze tijd van het jaar relatief veel productiecapaciteit vraagt. Want de Kamper Brok is een typisch eindejaarsproduct dat past in het rijtje speculaas, taai-taai en marsepein.

Eigen varianten

In meer dan honderd steden en dorpen wordt de karakteristieke, ovaalvormige zachte speculaas uit Kampen verkocht. In Kampen gaat die over de toonbank als Kamper Brok, elders meestal onder een andere naam. Hattem, Urk, Hasselt en Hilversum hebben bijvoorbeeld een eigen variant. Die verschilt alleen in naam, de smaak is overal hetzelfde.

Wat er precies in zit, wil Johan Bosma, eigenaar van de Eurofood Group, niet vertellen. ,,Ik ben erg voor transparantie, maar sommige dingen moet je gewoon niet prijsgeven.''

Beleving

Waarom in dit geval niet? ,,Ik kan je het recept geven, maar ik weet zeker dat je de koek niet kunt namaken. Het gaat niet alleen om de receptuur, het gaat ook om het hele proces. Het geheim van de smid, zeg maar. In de wereld van nu is het heel normaal om alles te vertellen, zie het als de charme van dat je niet weet wat er in zit.''

Wat maakt de Kamper Brok zo bijzonder? ,,De smaak. De beleving. Krokant aan de buitenkant, zacht van binnen. Ambachtelijk gemaakt. Geen enkele is hetzelfde. De een oogt groter dan de ander, de vorm verschilt Kijk, deze heeft meer barstjes dan die andere. Maar ze wegen allemaal hetzelfde. De smaak is hetzelfde, het mondgevoel ook. Voor ons is de Kamper Brok een klein product, maar wel eentje waar we heel erg trots op zijn. Het is echt een bijzondere koek.''

Positieve reacties

Een koek met potentie? ,,Dit jaar hebben we Kamper Brokjes in de markt gezet, van 3x3 en 5x5 centimeter. We horen van horecabedrijven dat ze nog nooit zoveel positieve reacties hebben gehad op het koekje bij de koffie. Tja, het is natuurlijk ook wel heel iets anders dan een koekje verpakt in plastic. We leveren de brokjes in dozen van twee kilo, aan groothandels en koffiebrander Mocca d'Or. De Kamper Brok hebben we pas geleden als domeinnaam vastgelegd, om daar in de toekomst meer mee te doen. Het is een mooi product van Kampen, toch?

Bakkers en botters

In Elburg denken ze er anders over. ,,Daar claimen ze ook de rechten op deze zachte speculaas, ja. Ik heb wel eens nagevraagd hoe het zit, maar ik ben er nog altijd niet achter. De Kamper Brok bestaat al zo lang. Jaren geleden had je bakkers en botters, in Kampen en Elburg. Ergens zal die brok wel bedacht zijn en overgeleverd. Voor mij is het in elk geval begonnen in Kampen.''