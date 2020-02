Hoogwater in de IJssel; waterschap houdt Kampen in de gaten

Onzekerheid

Reden tot paniek is er nog niet bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, meldt woordvoerder Klaas Jansen. ,,Het waterpeil gaat inderdaad flink omhoog is de verwachting. Het is nu 10 centimeter onder NAP. Naar verwachting is dit over een paar dagen 80 centimeter boven NAP. Dat is niet extreem hoog, maar we houden het uiteraard in de gaten. Een vinger aan de pols, zeg maar. Maar om het eerste deel van de waterkeringen in Kampen op te bouwen is een peil nodig van 1.45 meter boven NAP. Daar zitten we dus nog niet.’’